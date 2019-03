Una partita da dentro o fuori e non soltanto per le sorti europee della Roma, chiamata a difendere al Do Dragao il 2-1 ottenuto tre settimane fa in casa. Contro il Porto di Sergio Conceiçao, i giallorossi si giocano la possibilità di incassare 15 milioni di euro vitali per il bilancio e soprattutto decideranno il destino di Eusebio Di Francesco che, sotto gli occhi di un potenziale candidato alla sua sostituzione come Paulo Sousa, non ha alternative al superamento del turno per mantenere il proprio posto in panchina.



Il tecnico abruzzese torna ad affidarsi al 4-2-3-1 per fare risultato in Portogallo, con interpreti diversi rispetto alla squadra travolta dalla Lazio nel derby: Karsdorp giocherà come terzino destro, con Marcano che "panchinerà" un Fazio decisamente fuori forma, mentre in mezzo al campo restano fuori sia Cristante che Pellegrini. L'imprescindibile De Rossi sarà affiancato da Nzonzi, mentre alle spalle di Dzeko troveranno spazio Florenzi, Zaniolo e Perotti, preferito ad El Shaarawy.



Abitro del match il turco Cakir, mentre il VAR sarà il polacco Marciniak. Calcio di inizio alle 21, partita che sarà visibile su Sky Sport HD, Sky Sport Uno (digitale terrestre) e Raiuno.







PORTO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI:





PORTO: Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Herrera, Danilo, Otavio; Corona, Marega, Brahimi. All. Conceiçao.





ROMA: Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco.