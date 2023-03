Riparte il campionato, si avvicinano le coppe europee.Un sorteggio che porterà almeno un'italiana in semifinale e con qualche possibilità in più di rivederla anche in finale a Istanbul. La prima a scendere in campo sarà l', martedì 11 aprile contro il Benfica. Dopodiché ci saràdi scena mercoledì 12 a San Siro. Nelle ultime ore è nata un po' di polemica riguardo il costo dei biglietti degli eventi, in particolar modo a Napoli.- Al Napoli è stata data più volte la definizione di squadra del popolo, delle famiglie. Ma a quanto pare, match di Champions League in programma martedì 18 aprile,Reazioni poco felici dei napoletani, infatti, all'ufficialità dei prezzi, in particolar modo gli ultimi. Già, perché c'è stata una suddivisione: gli abbonati possono acquistare i biglietti inCifre inferiori, invece asenza distinzioni, per il Terzo Anello. Stesso stadio, San Siro, squadra e partita differenti: in occasione disenza distinzioni, per il Terzo Anello. A Napoli i costi saranno elevati, a Milano un po' meno. Il Maradona presumibilmente sarà riempito lo stesso, c'è tanta voglia di trascinare gli azzurri in quest'annata che ha già un sapore speciale.