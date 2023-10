Dopo due pareggi, entrambi per 0-0, il Milan si appresta ad affrontare l’ultimo match di andata del gruppo F contro il PSG, reduce invece da una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. Per i rossoneri sarà anche l’occasione di ritrovare Gianluigi Donnarumma, ormai alla terza stagione in forza ai transalpini, in una trasferta molto complessa per gli esperti di 888sport, che vedono avanti gli uomini di Luis Enrique, offerti a 1,68, quota che sale a 1,75, contro il colpo esterno visto tra 4,55 e 4,90. Nel mezzo, a 3,95, il segno «X». Nonostante la formazione italiana non abbia né subito né segnato finora reti in Europa, per i bookie comanda il No Goal, a 1,73, sul Goal dato a 2,06. In vantaggio anche l’Over 2.5, a 1,72, sull’Under 2.5 proposto a 2,08. Per quanto riguarda invece i possibili protagonisti del match occhi puntati sulla sfida tutta francese tra Kylian Mbappe e il suo compagno di reparto in nazionale Olivier Giroud. In pole la rete dell’attaccante del PSG – al connazionale Maignan, a 1,90 contro la quota 4 di un centro del bomber milanista. Fissato invece a 7 un gol dell’altro asso francese del Milan, Theo Hernandez.