Decisamente più sbilanciata la situazione nell'altro ottavo di finale in calendario domani sera, al Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Manchester United: il 2-0 con cui u parigini hanno chiuso l'andata all'Old Trafford è quasi una pietra tombale sulle ambizioni dei Red Devils, dati a 10,00 per un ribaltone che valga la qualificazione, mentre è a 1,03. È già difficile di per sé la vittoria in casa del PSG (che nell'ultimo anno solare ha perso solo tre match davanti ai propri tifosi) data a 6,25, il 3-0 che vale il passaggio del turno viaggia a 75. La squadra di Tuchel vola anche nelle quote secche sulla partita, data a 1,47 per il successo, tuttavia la qualificazione potrebbe arrivare anche con un pareggio, offerto a 4,75.