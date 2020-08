. L'ultimo ostacolo prima di una finale di Champions League che avrebbe dell'incredibile si chiama Paris Saint e ha il volto del suo mentore Thomas Tuchel, di cui fu il vice a Friburgo, segnando l'inizio della sua carriera da allenatore. La squadra tedesca e il suo tecnico non vogliono precludersi alcun traguardo ed ecco- In comune col Bayern Monaco, la formazione targata Red Bull si è ripresentata ai nastri di partenza della Champions con una- circa 23 anni -dopo la conclusione della Bundesliga (30 giugno). Contro un avversario notoriamente tosto sotto l'aspetto atletico come l'Atletico, la prestazione di Sabitzer e compagni è stata semplicemente debordante.- Se le gambe corrono a mille, il merito va anche al lavoro di Nagelsmann e del suo staff, capaci di impartire un'organizzazione di gioco e una mentalità all'avanguardia.una volta recuperata la palla, spesso e volentieri nella metà campo avversaria. Reparti stretti, linee corte e conseguentemente una minore porzione di campo da coprire.. E nella testa ha un solo imperativo: giocare per vincere., doti che nei giovani abbondano per principio, ma che in questo Lipsia diventanoe nulla da dimostrare se non di vedere fin dove può condurre questa filosofia di calcio. Eche ha fatto la differenza sin qui, soprattutto contro un Atletico contratto e lontano parente della sua migliore versione.- Partito Werner, che per volere del Chelsea non ha potuto prendere parte alla Final Eight di Champions,, difensore centrale di raro strapotere fisico ma anche il primo regista chiamato ad impostare il gioco. Beneficiando della protezione di Halstenberg e Klostermann e dalla corsa incessante di Laimer e Angelino, lo si trova spesso e volentieri a dirigere il traffico nella metà campo avversaria. Giocatore superiore che, per ora, il Lipsia si tiene stretto.