. Dopo aver vinto in rimonta nel doppio confronto agli ottavi contro il Borussia Dortmund e ai quarti allo scadere con l’Atalanta,, rivelazione della massima competizione europea alla pari del Lione che ha già eliminato nell’ordine il Tottenham e l’Atletico Madrid. La squadra campione di Francia in carica non arrivava in semifinale dal 1995 contro il Milan e non vuole lasciarsi scappare l’occasione di giocare la finale.- Per la prima volta,. Lo dimostrano gli atteggiamenti coi compagni soprattutto nei momenti di difficoltà affrontati nel cammino europeo del PSG, che si è trovato a dover rimontare il risultato sia contro il Borussia Dortmund che contro l’Atalanta. Non ha mai mollato, nonostante le tante imprecisioni sotto porta anche nell’ultimo match coi nerazzurri di Gasperini, ha corso - e rincorso gli avversari - dall’inizio alla fine. “. Ama la competizione. E queste sono le cose di cui abbiamo bisogno”, ha detto di lui Tuchel in vista della semifinale. E quando è entrato Kylian Mbappé, la musica è cambiata.​, subentrato nella ripresa con l’Atalanta e determinante, nonostante l’infortunio patito al ginocchio qualche settimana prima e i pochi allenamenti col gruppo prima del quarto di finale. Tuchel spesso e volentieri cambia in attacco, a seconda della condizione fisica del gruppo e dell’avversario che ha di fronte. Con l’Atalanta hanno giocato dall’inizio Sarabia, Neymar e Icardi, ma mancava per squalifica Di Maria e Mbappé appunto non aveva i 90’ nelle gambe. Li avrà contro il Lipsia? Ne ha parlato così Tuchel: “Ha giocato mezz'ora contro l'Atalanta senza problemi, poi ha avuto altri sei giorni per recuperare al meglio: decideremo insieme se può giocare novanta minuti”. Verso un posto da titolare, con. Tante opzioni, con la possibilità di giocare a tre davanti, ma anche a quattro a seconda dei momenti della partita.​- L’abbondanza in attacco, ma anche. Nessuno ha subito meno gol dei parigini tra le quattro squadre arrivate in semifinale:. Sono addirittura 6 i clean sheets della squadra allenata da Tuchel, contro i 4 del Bayern, i 3 del Lipsia e i 2 del Lione., autentico pilastro dei parigini (contro l’Atalanta ha dominato nei duelli con Duvan Zapata prima e Muriel dopo). Al suo fianco c’è Kimpembé, con Kehrer e Benat sulle corsie laterali., ex difensore della Roma schierato in mediana da Tuchel. Un importantissimo schermo difensivo a cui l’allenatore del PSG non rinuncia mai. Salvo miracoli non riuscirà a recuperare per la semifinale, invece, Keylor Navas:, costretto al cambio per infortunio contro l’Atalanta.​- ​E poi c’è il fattore rimonte.. Ma anche nel turno precedente il club francese era stato costretto a ribaltare il risultato:prima del lockdown. La formazione parigina concede sempre qualcosa agli avversari, soprattutto nei primi tempi, per poi venir fuori alla distanza, nei secondi tempi, con gli uomini di maggior qualità.il PSG è sempre più completo e pronto per vincere la Champions League.