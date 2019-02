Equilibrio assoluto a 24 ore dalla sfida di andata tra Atletico Madrid e Juventus, che si affrontano al Wanda Metropolitano nell'andata degli ottavi di Champions League. Tra due squadre notoriamente "toste" e aggressive, gli analisti SNAI non eleggono una favorita. Si punta a 2,80 sia sulla vittoria dei Colchoneros sia su quella dei bianconeri, che hanno perso l'unico confronto giocato a Madrid con gli spagnoli. Il pareggio ha la quota più alta, dato a 2,95. Entrambe le formazioni hanno una granitica attitudine difensiva: sei le reti incassate in Champions dall'Atletico, quattro dalla Juve ed entrambe vantano il primato di miglior difesa nei rispettivi campionati. Una gara da Under (con meno di tre reti) è ritenuta probabile a 1,50, mentre vale 14,00 la possibilità che il primo gol venga segnato solo nel quarto d'ora finale.