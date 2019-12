Napoli senza paura con il Barcellona”. In un periodo non proprio esaltante arriva una brutta notizia per i campani, che agli ottavi di Champions se la dovranno vedere con Messi e compagni, ma Gattuso ha già dato la carica ai suoi commentando la sfida. Il gap tra le due squadre è però evidente anche sulla lavagna antepos, come si legge in una nota. Per la vittoria della competizione i blaugrana si giocano a 6,25 e solo le inglesi Manchester City (5,00) e Liverpool (5,50) sono messe meglio nella speciale classifica dei quotisti. Il Napoli è ben staccato a 75 volte la posta. La Juve (a quota 9,00) è nel gruppo delle favorite e ha evitato una big considerando che sfiderà il Lione, una vera outsider soprattutto dopo l’infortunio di Depay: quota 250 per il titolo ai francesi. Poteva andare peggio all’Atalanta che si giocherà l’accesso ai quarti con il Valencia. Entrambe le squadre hanno quote stellari per la vittoria della Champions: i bergamaschi si giocano a 75, gli spagnoli a 100, secondo Agipronews.