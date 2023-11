Il Milan non può più sbagliare, la Lazio deve rialzarsi all’Olimpico visto che al momento è terza nel proprio girone, fuori dalla zona ottavi. La quarta giornata della Champions League deve essere quella del riscatto per le due italiane che stanno soffrendo più delle altre nella massima competizione continentale, con i rossoneri di Pioli che cercano i primi gol e la prima vittoria nel Gruppo F e a San Siro serve una grande prestazione contro il PSG. I francesi dopo tre turni sono in vetta alla classifica con 6 punti, davanti a Borussia e Newcastle a 4, mentre Leao e compagni per ora hanno ottenuto solo 2 punti. Martedì 7 novembre alle 21:00 Milan-PSG sarà dunque decisiva e le quote sulla lavagna scommesse della vigilia danno i rossoneri vincenti a 3.15, contro il pareggio a 3.65 e il segno 2 a 2.24. Grande equilibrio nell’altra sfida del girone con il Borussia Dortmund a 2.65 in casa contro il Newcastle, mentre gli inglesi si giocano a 2.60. Se è vero che la strada verso gli ottavi non è in discesa per il Milan, i rossoneri hanno comunque ancora ottime chance di rimonta, con il passaggio del turno a 3.00 volte la posta. Sta messa meglio la Lazio, che nel Gruppo E ha 4 punti, uno in meno dell’Atletico Madrid e due in meno del Feyenoord, ma anche due gare da giocare in casa su tre. La qualificazione per gli uomini di Sarri è su Betaland a quota 2.00 e potrebbe migliorare dopo il match di domani sera (martedì sera alle 21:00) visto che i biancocelesti davanti al proprio pubblico saranno favoriti a quota 2.52, contro il pareggio a 3.60 e il successo degli olandesi che invece è bancato a 2.72.