La Roma non ha iniziato bene la sua avventura in questa Champions League, al Bernabeu contro il Real Madrid. Ora i giallorossi hanno la possibilità di muovere la classifica di un girone ampiamente alla portata, contro il Viktoria Plzen. Sulla carta, la gara è segnata a favore della Roma - ancora imbattuta in casa - ma attenzione ai cechi, capaci di fermare sul 2 a 2 il CSKA Mosca. I bookmaker di Sisal Matchpoint danno poche chance agli ospiti, i capitolini sono nettamente favoriti a 1.33, si sale a ben 9 volte la posta per il successo dei cechi all’Olimpico, mentre la quota per il pareggio è 5.30. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto la vittoria romanista. La Roma è ancora orfana dei gol di Dzeko: la casella delle reti realizzate dal bosniaco è ancora ferma a quota 1, ed è a secco da 6 partite. Il digiuno potrebbe interrompersi almeno in Champions League, ci credono i bookie che quotano a 5.00 la sua doppietta al Viktoria Plzen. Nel Gruppo G dominano Real Madrid e Roma, accoppiata vincente a 1.44. I cechi puntano al terzo posto che vale l’Europa League, ma gli esperti di Sisal Matchpoint li piazzano ultimi nel girone a 1.50.