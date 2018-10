La Roma affronta i primi in classifica – a sorpresa – del Gruppo G, i russi del CSKA Mosca capaci di battere la corazzata Real Madrid. Per i giallorossi è un’ottima chance per compiere il sorpasso e riscattarsi dalla brutta figura con la Spal in campionato. Le quote favoriscono nettamente gli uomini di Di Francesco, a 1.35, il successo dei russi all’Olimpico sembra difficile, a quota 9.00, alta anche la quota pareggio, a 5.00. Plebiscito tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria dei capitolini. In attacco ci si aspetta il gol di Dzeko, che nell’ultimo match di Champions League ha segnato una tripletta al Viktoria Plzen: la rete del bosniaco è proposta a 1.90, sale a 9.00 combinata all’assist di Under. La Roma non dovrebbe temere la retrocessione in Europa League, l’accoppiata favorita del girone G è infatti ancora quella formata dai giallorossi e il Real Madrid, a 1.40.