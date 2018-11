Roma e Real Madrid non sono lontane nelle valutazioni degli analisti SNAI, alla vigilia della sfida di domani in Champions League. La forbice delle quote vede i giallorossi a 3,25, il pari a 3,65 e il successo dei Blancos a 2,15. A pesare sul giudizio è il trend negativo di entrambe in campionato. La Roma, dopo il ko con l'Udinese, è scivolata al 7° posto, il Real dopo la sconfitta con l'Eibar è 6° in Liga. Nella gara di domani all'Olimpico, però, c'è in ballo il primo posto nel girone G, dove sono appaiate a 9 punti: in questo caso il vantaggio dei Blancos è maggiore, il loro primato vale 1,28, quello romanista viaggia invece a 3,25. Tornando al match di domani, le statistiche delle due formazioni spingono sull'Over (almeno tre gol complessivi): 10 reti all'attivo per entrambe fanno scendere la quota a 1,45.