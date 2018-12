Gioca solo per l'onore, invece, la Roma, ormai qualificata. Ai giallorossi una vittoria servirebbe per ritrovare morale dopo le pene di campionato: il «2» contro il Viktoria Plzen, vale 2,55. Il pareggio è a 3,50, i cechi sono staccati di un soffio a 2,65. Anche la Juve è già agli ottavi, ma nella trasferta contro lo Young Boys si gioca il primo posto del gruppo H, in lizza con lo United. Il primato arriva in ogni caso vincendo e il compito è facile per gli uomini di Allegri, favoriti a 1,45, contro il 4,25 sul pari e il 7,25 per il successo degli svizzeri.