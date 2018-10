Nella seconda giornata di Champions League la Roma riscatta ampiamente il brutto ko dell’esordio e fa un deciso passo avanti nelle quote dei bookmaker. I giallorossi hanno travolto per 5-0 il Viktoria Plzen e adesso nel loro girone, complice l’inaspettato ko del Real Madrid a Mosca, la situazione è apertissima sotto tutti i punti di vista: la quota sulla squadra di Di Francesco agli ottavi era già bassa dopo la sconfitta al Bernabeu e resta tale sul tabellone scommesse, a 1,30 appena. A sorprendere, invece, sono i progressi che la Roma ha fatto nella giocata su chi arriverà primo nel Gruppo G, dove tre squadre sono racchiuse in un punto appena: la vittoria di ieri ha proiettato i giallorossi da 8,00 a 3,75 per il primo posto. Il Real resta avanti a 1,35, mentre per il CSKA, attuale leader con 4 punti, chiudere in vetta sarebbe una sorpresa da 10,00.