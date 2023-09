L’Europa per svoltare un inizio di stagione complesso in Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri, già sconfitta tre volte in quattro uscite, torna in Champions League dopo tre anni e lo fa sfidando l’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone, reduce dalla pesante sconfitta subita in casa del Valencia. Per partire subito con il piede sull’acceleratore, il tecnico laziale spera nel risveglio di Ciro Immobile, a digiuno dal 26’ della prima partita stagionale in casa del Lecce e ancora a secco all’Olimpico. Il timbro del capitano biancoceleste si gioca a 3,12, quota che sale a 7,25 in caso sia lui ad aprire le marcature del match, mentre si gioca a 5,55 il bis di Luis Alberto, a segno allo Stadium sabato scorso contro la Juventus. Restando in tema Juve, tra i Colchoneros invece il pericolo numero uno si chiama Alvaro Morata, già a segno tre volte contro la Lazio con la maglia bianconera, e in pole tra i marcatori a 3 volte la posta. Per quanto riguarda invece la partita nei 90 minuti, in pole su 888sport c’è la vittoria iberica, come nell’ultimo precedente in Europa League del 2012, a 2,60 contro il 2,90 del colpo casalingo. Fissato a 3,30 il segno «X». La Lazio subisce gol in Champions League da ben 19 partite consecutive, e anche in Serie A Provedel non è mai uscito imbattuto in questa stagione: per questi motivi in pole c’è il Goal, a 1,76, sul No Goal visto a 2,02.