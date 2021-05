Prima i tifosi, ora sono direttamente le autorità a chiedere di spostare la finale di Champions League da Istanbul all'Inghilterra. Una finale tutta inglese, tra Manchester City e Chelsea, che risente ancora del dramma Covid: la Turchia, infatti, va verso la lista rossa varata dal Regno Unito. Intervenuto in conferenza stampa, il segretario ai trasporti, Grant Shapps, ha spiegato: "Temo che dovremo inserire la Turchia nella lista rossa e ciò comporterà una serie di conseguenze. Prima di tutto, per quanto riguarda la Champions League, i tifosi non dovrebbero recarsi in Turchia. La FA ne sta parlando con la UEFA, noi siamo molto disponibili a ospitare la finale, ma alla fine è una decisione che spetta alla UEFA".



Poco dopo, invece, è il turno del primo ministro Boris Johnson, che ha spiegato: "Con due squadre inglesi a contendersi la finale, sarebbe una grande peccato se i tifosi sarebbero impossibilitati a partecipare. Sarebbe intelligente ospitare la finale se potessimo. Voglio aiutare i tifosi di entrambi i club a vedere in azione le loro squadre".