La Lazio in vantaggio sulle altre. L'ex difensore biancoceleste Sebastiano Siviglia, ai microfoni di RomaNews Web Radio ha raccontato la sua sulla corsa Champions: “Ho la sensazione che la Juventus detti il ritmo del campionato, con le altre squadre livellate tra loro. Anche per quel che concerne il quarto posto, vedo diverse squadre che possono ambire; tra queste, sicuramente la Lazio: ha ripreso a correre e penso sia in vantaggio rispetto alle altre pretendenti, per centrare un risultato sfumato la scorsa stagione”.