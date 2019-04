La Champions League entra nel vivo con le gare di andata dei quarti di finale, tra cui spicca il derby inglese Tottenham-Manchester City, prima gara di Champions che si giocherà nel nuovissimo stadio degli Spurs, il Tottenham Hotspur Stadium. In un derby molto sentito in Premier e del tutto inedito in Champions League, gli analisti di Sisal Matchpoint scelgono i Citizen di Guardiola, favoriti a 1.85, la vittoria dei padroni di casa è a 4.20, mentre il pareggio viaggia a 3.75. Il City è nettamente favorito anche per il passaggio in semifinale, a un rasoterra 1.20 contro il 4.50 dell’impresa degli Spurs di Pochettino, ma del resto proprio gli uomini di Guardiola sono i principali indiziati alla vittoria finale, proposta a 3.50. Entrambe le squadre sono solite dare spettacolo: il Tottenham ha segnato 19 gol nelle ultime 10 gare casalinghe, il Manchester City ha fatto persino meglio, con 21 reti nelle ultime 10 trasferte: ci si aspetta dunque una gara piena di emozioni, da Gol, a 1.55, e da Over 2,50, a 1.60. Pochi dubbi tra gli scommettitori, il 75% ha puntato sul segno 2 nel match e l’83% sul passaggio turno dei Citizens. In campo anche la terza inglese delle quattro rimaste nella competizione, il Liverpool, che ospita il Porto. Sulla carta si tratta del quarto di finale più scontato e il precedente dello scorso anno, che ha visto i Reds imporsi per 5 a 0 al Dragao già nell’andata degli ottavi di finale, non fa che rafforzare la tesi. La squadra di Klopp dunque, sembra avere la strada spianata per la semifinale, ed è favorita a quote rasoterra: a 1.30 nel match e a 1.20 nel passaggio turno. Tra le 8 rimaste nella competizione, quella portoghese è la squadra con meno chance di proseguire l’avventura europea: il successo all’Anfield Road è a ben 10 volte la posta, il passaggio turno a 4.50. Sicuri anche gli scommettitori, il 98% ha puntato sul segno 1 nel match e per il 96% il Liverpool sarà una delle semifinaliste. Tridente classico dei Reds schierato, Firmino – Manè e Salah sono pronti a colpire: il gol dell’egiziano è il più probabile, a 1.75, a 1.90 Manè, la rete di Firmino è a 2.00.