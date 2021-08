Amazon Prime Video si è aggiudicata la miglior partita del mercoledì per la Champions League. E, presentata la squadra per questa nuova avventura, è stato reso noto anche il prezzo dell’abbonamento, che non cambia: 3,99 euro al mese, senza alcun costo aggiuntivo. Chi ha l’abbonamento ad Amazon Prime, quindi, si potrà godere, allo stesso prezzo, anche la Champions, oltre ai consueti film, format, contenuti e serie tv.