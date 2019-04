Il Barcellona prova a sfatare il tabù Liverpool nella semifinale di Champions League. I catalani sono sempre stati battuti dai Reds nei confronti a eliminazione diretta in Europa: nelle semifinali 1975/76 e 2000/01 dell'allora Coppa Uefa e negli ottavi di finale Champions del 2006/07. Gli analisti Snai, si legge in una nota, danno il disco verde al Barça, sensibilmente favorito nelle quote sul passaggio del turno: a 1,65 l'approdo in finale contro il 2,15 sull'ennesima affermazione inglese. Il divario è ancora più ampio nelle quote sul match di mercoledì sera al Camp Nou dove la squadra di Valverde, in Champions, non perde dal lontano 2013. Si punta a 1,87 sulla vittoria blaugrana, a 3,70 sul pareggio e a 4,00 sul blitz degli uomini di Klopp, da non sottovalutare viste le 10 vittorie di seguito che hanno infilato tra tutte le competizioni. Alta la media offensiva di entrambe in Europa: 2,3 le reti a partita del Barça, 1,8 quelle realizzate dal Liverpool: una gara da Over (con almeno tre gol complessivi) viaggia a 1,60. I principali indiziati per gonfiare la rete sono Leo Messi, a 1,85, e Mohamed Salah, a 3,00.