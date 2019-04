La prima semifinale di Champions League è la più sorprendente, si affrontano infatti Tottenham e Ajax, le due outsider riuscite nella grande impresa di eliminare le grandi favorite Manchester City e Juventus. La sfida per la finale si preannuncia aperta e spettacolare, i bookmaker di Sisal Matchpoint - si legge in una nota - favoriscono gli Spurs nella gara di andata, dati a 2.50, il blitz olandese vale 2.80 mentre la quota più alta è riservata al pareggio, a 3.40. Le quote si ribaltano per il passaggio del turno, con gli olandesi favoriti per la conquista della finale a 1.80 e il Tottenham a 2.00. Gli scommettitori si allineano al pronostico, il 52% crede nella vittoria degli inglesi nel primo round casalingo, ma per l’88% in finale ci andrà l’Ajax. L’Ajax ha già più di un record in questa edizione della Champions, è infatti la squadra che ha vinto di più - 9 partite su 16 - ed è la formazione più prolifica, con 32 reti totali messe a segno dalle qualificazioni in poi. In trasferta gli olandesi hanno un rendimento eccellente e un atteggiamento molto aggressivo, difficile pensare che non vadano in gol: la rete ospite è a 1.29. Il Tottenham però arriva da 9 risultati utili consecutivi in casa, in cui ha messo a segno ben 18 reti e ne ha subite appena 3, entrambe le squadre a segno è quindi un’opzione a 1.67. Assenze pesanti per Pochettino, senza Kane ancora infortunato e senza l’eroe dei quarti di finale con il City, Son, squalificato. Spazio quindi a Lucas Moura, marcatore a 2.60, ma potrebbe essere impiegato anche Llorente, autore del gol partita nello spettacolare 4.3 con il City: un altro gol dello spagnolo è a 2.60. Sul tabellone Matchpoint si può scommettere anche sul risultato esatto tra andata e ritorno e tra i finali più probabili nelle due gare ci sono il 2-1 il 2- 2 e il 3-3, dati a quota 12.00, possibile anche il 2-3, a 13.00.