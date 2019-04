Hanno eliminato Manchester City e Juventus, grandi favorite per la vittoria, ora si troveranno nel faccia a faccia che deciderà chi andrà in finale. La doppia sfida tra Tottenham e Ajax nelle semifinali di Champions League si apre nell’incertezza più assoluta dei betting analyst: sul tabellone Stanleybet.it le quote sul passaggio del turno sono praticamente alla pari, con i Lancieri avanti solo di un soffio (a 1,82) sull’1,92 degli Hotspurs. Pochettino e i suoi, nel frattempo, si prendono un piccolo vantaggio per la partita di andata, in programma domani al Tottenham Stadium: le assenze dell’infortunato Kane e dello squalificato Son si fanno comunque sentire, visto il robusto 2,50 offerto sul segno «1»; il blitz dell’Ajax (imbattuto nelle trasferte di Champions da agosto 2016) pagherebbe 2,80, mentre il pareggio si gioca a 3,40. In bilico anche le previsioni su Under e Over: nonostante l’impressionante ritmo gol degli olandesi - 111 reti realizzate in campionato, 19 in Champions - in quota, riporta Agipronews, vince il punteggio "basso" (meno di tre reti complessive) a 1,85, con l’Over poco più in alto a 1,90. Nelle scommesse sui marcatori è invece testa a testa tra Fernando Llorente e Dusan Tadic, dati rispettivamente a 2,50 e 2,75.