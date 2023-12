L'Italia perde per strada il Milan ma qualifica tre squadre agli ottavi di Champions: Inter, Napoli e Lazio vanno avanti e ora sono in attesa di scoprire chi sarà la prossima avversaria in Europa, i sorteggi sono in programma lunedì alle 12 a Nyon. Sono passate tutte e tre come seconde nei rispettivi gironi, il rischio di pescare un top club che abbia chiuso il proprio gruppo al primo posto è dietro l'angolo. Occhio, quindi, soprattutto a Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. Le prime di ogni girone affronteranno le seconde qualificate, negli ottavi non si possono sfidare squadre della stessa nazionalità e quelle che si sono già affrontate nella fase a gruppi. Vediamo chi sono tutte le qualificate divise per fasce.



FASCIA 1

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Barcellona



FASCIA 2

Copenaghen

PSV

Napoli

Inter

Lazio

PSG

Lipsia

Porto