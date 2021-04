Zero su quattro. A dire il vero, zero su otto. La Champions League è pronta ad offrire lo spettacolo delle semifinali, ma già dai quarti era priva di rappresentanti italiane a causa delle eliminazioni di Juve, Atalanta e Lazio agli ottavi di finale e dell'Inter ai gironi. Conclusa la campagna continentale, è possibile tirare le somme sui ricavi complessivi dell'annata europea.



Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, i quattro club italiani hanno guadagnato premi complessivi per 192,2 milioni di euro, cifra a cui manca la componente del market pool. Ammonta a 68,68 il guadagno della Juve grazie ai 14,5 di bonus partecipazione, 29,9 di ranking storico, 13,5 di bonus risultati, 1,18 di quote pareggi e 9,5 di bonus ottavi. Circa venti milioni in meno, invece, per la Lazio, ferma a 45,67, mentre l'Atalanta arriva a 40,11 milioni.



Non supera i 40 milioni, invece, l'Inter: i nerazzurri, privi del bonus ottavi di finale, hanno guadagnato 37,84 milioni, frutto dei 14,5 milioni per la partecipazione, i 17,7 del ranking storico, i 5,4 del bonus risultati e 240.000 euro di quote pareggi.