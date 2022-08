L'Inter è stata sorteggiata nel gruppo C della Champions League 2022/23.. Ecco la formazione tipo, la stella, il cammino e i precedenti con le avversarie.- (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Hernandez; Kimmich, Sabitzer; Musiala, Muller, Gnabry; Mané..: Nagelsmann.- Sadio Mané è l'uomo copertina del nuovo Bayern Monaco. Arrivato dal Liverpool per 32 milioni di euro, sulla carta è il sostituto di Lewandowski e ha già segnato quattro gol nelle prime quattro partite.- La squadra di Nagelsmann si è qualificata alla fase a gironi di Champions grazie al primo posto dell'anno scorso in Bundesliga.- Sono sette i precedenti tra le due squadre: bilancio in perfetta parità, con tre vittorie a testa e un pareggio; la mente dei nerazzurri corre veloce a quel 22 maggio 2010, quando grazie a una doppietta di Milito diventarono campioni d'Europa. Gli ultimi due precedenti sono del 2011, con l'Inter che vinse il doppio confronto negli ottavi di Champions grazie al 3-2 del ritorno dopo il ko per 0-1 all'andata.- (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Dembelé, Lewandowski, Ansu Fati..: Xavi.- Da mesi, a Barcellona, tutti gli occhi sono puntati su. E' lui il colpo del mercato del Barça che l'ha convinto a cambiare aria e trasferirsi in Spagna dopo otto anni e più di 300 gol col Bayern (che ritroverà da avversario nel girone). Dopo essere rimasto a secco nel debutto col Rayo Vallecano, ha fatto due gol e un assist alla seconda giornata contro la Real Sociedad.- Il Barcellona si è qualificata ai gironi di Champions League grazie al secondo posto dell'anno scorso in Liga dietro al Real Madrid.- Sono 14 i precedenti tra Inter e Barcellona tra Coppa delle Fiere e Champions League. L'ultimo è quello della stagione 2019/20 con un doppio 2-1 degli spagnoli ai nerazzurri. Il più importante, per l'Inter, è quella semifinale d'andata del 20 aprile 2010 vinta 3-1 e decisiva per la conquista della Champions.- (4-2-3-1): Stanek; Holik, Pernica, Jemelka, Havel; Bucha, Kalvach; Kopic, Sykora, Mosquera; Kliment.: Bilek.- Il giocatore più rappresentativo del Viktoria è Jan Kliment, attaccante classe '93 arrivato in estate a parametro zero dal Wisla Cracovia. Cinque presenze nella nazionale ceca, Klimenti si è presentato a Plzen con cinque gol nelle prime otto partite, dei quali tre nei preliminari di Champions.- Si è qualificato alla fasea gironi di Champions League dopo aver superato i preliminari in seguito al secondo posto dell'anno scorso nel campionato ceco (dietro allo Slavia Praga): nel primo turno preliminare ha eliminato l'Helsinki grazie a una doppia vittoria (2-1 all'andata e 5-0 al ritorno), nel secondo turno ha fatto fuori i moldavi dello Sheriff Tiraspol con un doppio 2-1 e nell'ultimo step ha eliminato il Qarabag vincendo 2-1 dopo lo 0-0 dell'andata.- Non ci sono precedenti tra le due squadre.