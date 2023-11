Delicata notte europea a San Siro per il Milan, che riceverà il PSG in una sfida che sembra cruciale per le sorti del girone di Champions League. I rossoneri, sconfitti due settimane fa al Parco dei Principi e nel momento più critico della loro stagione (l'ultima vittoria risale ad un mese fa a Genova), si ritrovano ultimi a due punti: una vittoria, tuttavia, potrebbe rimescolare le carte ed alimentare le speranze rossonere di passare il turno. L'impresa si preannuncia non facile secondo gli esperti, che vedono i parigini favoriti a 2,20, mentre la vittoria del Diavolo oscilla tra 3,10 e 3,22; il pareggio, invece, si gioca a 3,50. Nonostante il Milan non sia riuscito a segnare nelle ultime cinque partite di Champions League, il segno Goal è favorito a 1,57, contro il 2,25 dell'opzione No Goal; in vantaggio anche l'Over (1,70) rispetto all'Under (2,03). Per quanto riguarda i marcatori, il primo nome in lavagna per i padroni di casa è Olivier Giroud, proposto a 3, seguito da Rafael Leao a 3,60. Attesissimo il duello tra il portoghese e Kylian Mbappè, già a segno all'andata e offerto a 2,20.