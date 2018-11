Nelle sfide di mercoledì scenderanno in campo il Napoli e l’Inter. I partenopei, favoriti in lavagna Better a 1,15, affronteranno al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado che è quotata a 18,00 per quello che sarebbe il “successo-sorpresa”, il pareggio è a 8,00. Girone equilibratissimo con il Napoli e il Liverpool a 6 punti, il PSG a 5 e la Stella Rossa a 4. La squadra di Spalletti è attesa dal difficile match di Londra contro il Tottenham: inglesi avanti nelle quote a 1,75, il blitz dei neroazzurri a 4,45, la divisione della posta in palio vale 4 volte la posta. Guida il girone il Barcellona con 10 punti, segue l’Inter con 7, Tottenham con 4, chiude il PSV con 1.