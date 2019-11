La sfida con lo Slavia Praga è un appuntamento cruciale per il cammino dell’Inter in Champions League. Dopo aver dilapidato il doppio vantaggio con il Borussia Dortmund, i nerazzurri si sono allontanati dall’obiettivo qualificazione ma possono ancora sperarci. È però obbligatorio vincere le ultime due gare, a cominciare da quella nella Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, ultimo in classifica a 2 punti. La gara si preannuncia combattuta, vincendo i cechi supererebbero l’Inter in classifica, ma gli uomini di Conte hanno il pronostico a favore: secondo gli esperti, si legge in una nota di Agipronews, i nerazzurri sono avanti a 2.20, la vittoria dei padroni di casa è a 3.25, il pareggio si gioca a 3.40. Anche gli scommettitori scelgono l’Inter, il 95% ha puntato sul segno 2 nel match. Conte si affida alla coppia d’attacco Lautaro Martinez – Lukaku: l’argentino è un vero cecchino in Champions, ha segnato già 3 volte ed è proposto in gol a 2.75, il belga invece ancora cerca la sua prima rete nella competizione, data a 2.50. Il protagonista potrebbe essere anche il portiere Handanovic, l’eventualità che pari un rigore è a 16.00. La strada verso la qualificazione è impervia per i nerazzurri, indietro nelle quote sul passaggio turno a 3.25, alle spalle del Borussia Dortmund a 1.20 e del favoritissimo Barcellona, a 1.02.