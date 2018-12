Se il dominio bianconero in campionato non si discute, inlanon ha ancora la certezza di chiudere ilda prima. L’unica sconfitta della stagione per la squadra di, fin qui, è arrivata nella competizione europea con ilche, vincendo il match con ilpotrebbe scavalcare i bianconeri in classifica e dunque qualificarsi agli ottavi come primo. In realtà alla Juventus basta vincere sul campo dello- ultimo con un solo punto raccolto in cinque giornate ed eliminato anche dall’Europa League - e l’impresa è nettamente alla portata di Ronaldo e compagni. Lo dicono anche le quote degli esperti di Sisal Matchpoint, come si legge in una nota, che piazzano la Juventus a un rasoterra 1,41, con la vittoria dei padroni di casa a 8,10 e il pareggio a 4.60.Sicuri del successo bianconero anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria e sul conseguente primato juventino. Per laconta poco il match con il, i giallorossi infatti hanno già la qualificazione agli ottavi in cassaforte come secondi dele, soprattutto, la testa al prossimo impegno di campionato, dove è crisi durissima. I cechi, invece, con una vittoria conquisterebbero il terzo posto che vuol direMotivazioni diversissime dunque, che rendono il match equilibrato: giallorossi leggermente favoriti a 2,57, la vittoria dei padroni di casa è a 2,67, il pareggio si gioca a 3,50. In campo molte seconde linee, ma in attaccoiproporrà, finora deludente: il ceco potrebbe finire sul tabellino dei marcatori, a 2.50, si sale a 4,25 per il gol combinato alla vittoria giallorossa.