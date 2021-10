La Juventus di Max Allegri vola a San Pietroburgo in casa dello Zenit alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Champions League. Per centrare il bottino pieno il tecnico livornese si affida alla qualità dei suoi attaccanti, soprattutto al rientrante Alvaro Morata, già in rete nell’esordio contro il Malmoe. Per i betting analyst, il timbro del bomber spagnolo nella trasferta russa si gioca a 2,75 mentre sale a 3 Moise Kean, alla ricerca del secondo gol consecutivo dopo quello che ha deciso il match di campionato contro la Roma. Anche Federico Chiesa, match-winner nell’ultimo match europeo contro i campioni in carica del Chelsea, vuole tornare nel tabellino dei marcatori. Una rete dell’esterno azzurro, riferisce Agipronews, si trova in quota a 3,50.