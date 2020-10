Al momento del sorteggio dei gironi l’avrebbero previsto in pochi. Ma dopo due turni del Gruppo B di Champions League Inter e Real Madrid non sono in testa al girone. Nonostante questo però i betting analyst ritengono ancora più che probabile il passaggio del turno delle due squadre. I Blancos di Zidane infatti sono ancora favoriti per la prima posizione: la leadership al termine della prima fase vale 2,75, con Conte e i suoi subito dietro a 2,85. Lo Shakhtar Donetsk che guida il girone a quattro punti con una differenza reti di +1, paga 5,50 volte la posta. Per i tedeschi, che hanno fermato Inter e Real Madrid sul 2-2, l’offerta è a 5,00.