Chance per un ex Lazio in Serie D. Alberto Bollini, che ha allenato con successo la Lazio Primavera, subentrando poi da vice-allenatore con Edy Reja alla guida della prima squadra nel post-Petkovic, riparte dal Modena. Che, esonerato l'ex Parma Apolloni, ha deciso di affidarsi all'esperto tecnico della Salernitana. Nel pomeriggio Bollini guiderà il primo allenamento.



COMUNICATO - Il Modena ha dato l'annuncio ufficiale tramite comunicato: “La società ha deciso, con estremo rammarico, di sollevare dall’ incarico l’allenatore Luigi Apolloni e il viceallenatore Massimo Nardecchia. Tuttavia il presidente, i soci e i dirigenti tengono a rimarcare come nei confronti di Luigi e Massimo rimanga immutata la profonda stima per il valore umano e professionale dimostrato all’ ombra della Ghirlandina, e per aver fornito un contributo particolarmente rilevante alla rinascita del calcio a Modena”.