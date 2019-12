Tre gol e tre punti per il Brescia, che si aggiudica un importante scontro diretto per la salvezza battendo un'altra neo-promossa: il Lecce. Chancellor apre le danze, poi Torregrossa raddoppia a porta vuota su assist di Sabelli approfittando di uno svarione del portiere Gabriel in uscita. Nella ripresa Spalek fissa il risultato sul 3-0 finale.