Presente in una live di Twith con una sua amica e con il fenomeno social "il Rosso", Chanel Totti, secondogenita di Francesco e Ilary Blasi ha parlato anche del calcio, il mondo di suo papà.



TIFO ROMA - "Non sono una grande esperta, non so neanche bene chi ci sia ora, ma tifo Roma. La Lazio? No dai, l'Inter a 'sto punto... Tra Napoli e Juventus meglio il Napoli. Ilary tifa Lazio? No, no, lei non tifa proprio".



FIGLIA DI TOTTI - "Non è sempre facile, a volte è abbastanza complicato. Ci sono i pro e i contro. I Re di Roma? Per me è solo uno. Non amo i fiori, se proprio mi dovessero fare delle rose le vorrei giallorosse. Abito all'Eur, parte moderna di Roma Sud, non guardo mai i ragazzi fidanzati e non vorrei fare la conduttrice in tv come mia mamma"