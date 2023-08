Ha già rimesso la chiesa napoletana al centro del villaggio. Oddio, chiesa. A giudicare dalla vittoria (2-0) su un buon Sassuolo dovrei parlare di cattedrale. Con un altro portiere, meno reattivo die tiratori più spietati,Lo spettacolo c’è stato e la gente ha applaudito convinta. Il Napoli campione venderà cara la pelle. Gioco spumeggiante, essenziale e verticale. Senza offesa, Spalletti:Osimhen straripante, centrocampo duttile e perfettamente equilibrato nelle caratteristiche dei suoi uomini (Olivera, Anguissa, Lobotka e Zielinski), difesa puntuale con Juan Jesus e Rrahmani padroni di Pinamonti (a referto ma invisibile in campo) e Laurienté. Meret non ha fatto una sola vera parata.conper Defrel, infortunato dell’ultimo minuto -quando, in un incomprensibile soprassalto di malumore ha letto la carta d’identità all’arbitro (perché, poi? Non era accaduto nulla di clamoroso) elo ha spedito sotto la doccia. Non era ancora scoccata l’ora di gioco e il Napoli, a quel punto, sul vantaggio procurato dal calcio di rigore trasformato da Osimhen (fallo di Ruan su Politano, perdonato dall’arbitro e rilevato da Chiffi al Var) ha disposto in surplace dell’avversaria. Inaugurando una pirotecnica serata di tiro al bersaglio. Sarà stato un caso ma con l’ingresso diper Politano, il Napoli è decollato.del 2-0 (fallo di mano di Erlic) e poco dopo un delizioso filtrante del georgiano ha liberato al tiroche ha giustiziato Consigli. Fine dei giochi ma non del divertimento per la folla del Maradona che si è gustata fino all’ultimo lo show dei suoi ragazzi.Neppure un giro di orologio eha schiantato il palo con un destro al volo su assist di Olivera.alla a lui e il Sassuolo vacillava. Rigore sospetto al 4’ per un contatto in area frae il nigeriano, Giua ha lasciato correre. In effetti la spinta in partenza di Osimhen aveva sbilanciato l’avversario che in caduta lo aveva abbattuto. La catena di destra del Napoli non faceva prigionieri,giravano come orologi svizzeri, scambiandosi le posizioni e mandando in confusione la cerniera difensiva del Sassuolo. Sul fronte opposto agivano Raspadori e Zielinski, meno razzenti ma comunque insidiosi e in mezzo al campo il geometra Lobotka dettava i tempi di gioco e il recuperato Anguissa si innalzava come un muro di pietra mobile sul quale si infrangevano le timide iniziative dagli emiliani.e fischiava il calcio di rigore. Trasformato da Osimhen con una fucilata dall’alto in basso.Hai voglia a dire che un calciatore non fa la squadrail gioco di Garcia lo chiama continuamente in causa, verticalizzazioni furibonde e sventagliate improvvise a scavalcare il centrocampo per azionare la Grande Berta azzurra. Sull’altro fronte il Sassuolo provava a fare argine,Appena lo slancio lirico del Napoli si era un po’ affievolito consentendo agli uomini di Dionisi di fare il calcio che sanno fare. Dialoghi stretti sull’asse Lopez-Henrique, contrassalti lungo le corsie esterne con il vigoroso Boloca e l’esuberante Vina finalmente armati di coraggio in percussione.assistiti dai raddoppio dell’inesausto Anguissa, che teneva le chiavi della fortezza Napoli. Di Pinamonti non si avevano notizie. Doppia occasione per Anguissa e Ruan, due zuccate bene assestate con pallone appena oltre i pali die il finale di tempo era tutto del Sassuolo che spingeva, spingeva, senza scalfire la Maginot napoletana., sicuto, ma anche dall’ingresso del funambolico Kvara.. Sassuolo alle corde, occasioni per Anguissa, Raspadori, Zielinski, rigore fallito da Raspadori, ancora palla-gol per Raspadori, ex senza gol, Consigli sugli scudi. Infine, fatale, il raddoppio di Di Lorenzo su ispirazione del georgiano. Girandola di cambi di qua e di là, nel finale col Napoli si rivedono Simeone Cajuste e Elmas, il Sassuolo aveva già dato via libera a Racic, Pedersen e Ceide, quindi anche a Mulattieri per un incavolatissimo (a torto) Pinamonti. Applausi per tutti, vincitori e vinti.