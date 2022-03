«Dire che non è iniziata come speravo mi sembra quasi banale.Fin dal primo giorno.L’Arsenal, la mia nuova squadra, non era riuscita a trovare un accordo sulla cifra del mio trasferimento dallo Stoke City, la squadra dove sono cresciuto e dove ho giocato fino alla stagione scorsa.E quando due club non si accordano la decisione è rimessa ad un tribunale.250 mila sterline era il prezzo offerto dall’Arsenal.600 mila quello richiesto dallo Stoke.Di solito questi tribunali tendono a moderare i prezzi e a parteggiare per la squadra che compra.Non stavolta.500 mila sterline fu il prezzo fissato dal tribunale.Le facce dei dirigenti dell’Arsenal quel giorno dicevano tutto.Dire che furono “freddi” nei miei confronti è un eufemismo.500 mila sterline per un giovane attaccante che solo da due stagioni stava segnando regolarmente in First Division erano effettivamente un sacco di soldi.Nonostante questo non mi sentivo certo colpevole !E poi ero convinto che una volta entrato in campo con i miei nuovi compagni avrei fatto ricredere tutti.Se ero stato capace di segnare trentaquattro reti in due campionati con una piccola squadra come lo Stoke di sicuro con una potenza come i “Gunners” sarebbe stato tutto più facile.… quanto mi sbagliavo.Ci ho messo poco a capire che non sarebbe stato facile inserirmi in squadra.Per cominciare avevo praticamente preso il posto in squadra che per tante stagioni era stato di Alan Sunderland, uno dei “vecchi” della squadra e uno dei leader … in campo e al pub.Ma di problemi ce n’era uno assai più importante.Allo Stoke io ero il punto di riferimento della squadra in attacco.Il nostro gioco era basato sul lavoro degli esterni, terzini o ali che fossero, che dovevano arrivare il più spesso possibile sulla linea di fondo e mettere in mezzo quei cross che per me sono come il pane.All’Arsenal invece è tutto diverso.Una serie intricata di passaggi corti, quasi sempre rasoterra cercando di entrare per vie centrali con scambi stretti.L’unico che saprebbe crossare davvero è Graham Rix che ha un sinistro incredibile.Temo però che mi veda come il fumo negli occhi.Quando riceve palla raramente va sull’esterno per crossare ma rientra quasi sempre verso il centro cercando lo scambio con Tony Woodcock, il mio partner in attacco, o cercando il passaggio filtrante.Io non ho la qualità sufficiente per questo tipo di gioco.L’anno scorso alla prima di campionato con lo Stoke giocammo proprio qui ad Highbury.Vincemmo noi uno a zero e segnai io il gol della vittoria.Quel giorno né David O’Leary né Willie Young, i due difensori centrali dell’Arsenal, riuscirono a contenermi.Credevo che Terry Neill e Don Howe, il manager e il coach dell’Arsenal sapessero come utilizzarmi. In fondo sono loro che mi hanno voluto all’Arsenal.Alla prima di campionato è arrivata una sconfitta.Proprio contro la mia ex-squadra, lo Stoke City.Il martedì seguente ad Highbury è arrivato il Norwich.Il mio esordio davanti ai miei nuovi tifosi.Volevo spaccare il mondo.E ce l’avevo anche fatta, almeno così credevo.Eravamo sull’uno a uno e ormai mancavano pochi minuti alla fine quando John Hollins, il nostro esperto terzino destro, si è inserito sulla fascia. Ricevuta palla da Talbot non ha neanche guardato in mezzo ma ha messo in mezzo di prima intenzione un pallone.La parabola, alta ma sufficientemente tesa, è arrivata proprio sul secondo palo.Il mio “territorio di caccia” preferito.Sono saltato mezzo metro più alto del mio avversario diretto, colpendo la palla con potenza, proprio al centro della fronte.Vedo il pallone gonfiare la rete.Esplodo di gioia.E’ il gol della vittoria, al mio esordio ad Highbury e proprio sotto la North Bank.La felicità ha il sapore dell’urlo di gioia dei 23 mila di Highbury.Una frazione di secondo dopo mi sembra di sentire un fischio.Sono quasi certo di essermi sbagliato.In quel frastuono chissà cosa ho sentito.Poi mi giro per ricevere l’abbraccio dei miei compagni.Sono tutti fermi e stanno guardando l’arbitro che con il dito indica la posizione dove mi trovavo quando ho colpito il pallone.Non riesco a crederci.Ma cos’ha fischiato ?Non c’è un solo giocatore del Norwich che si sia lamentato di qualcosa.“Chapman hai spinto”.Tre parole, le uniche che l’arbitro, il Signor Burden si degna di dirmi.Ad Highbury scende un silenzio irreale rotto solo dalle grida di gioia dei duecento o poco più tifosi del Norwich.Finisce uno a uno e io non posso fare a meno di pensare che da quando sono arrivato non c’è nulla, ma davvero nulla, che sia andato per il verso giusto».(dove segnerà gol a caterve) e considerandolo solo raramente e in caso di infortunio di qualche titolare.Dopo un breve periodo al Sunderland nell’estate del 1984 arriva la svolta nella carriera dell’aitante “target man” nato a Lincoln nel dicembre del 1959.A volerlo nel suo neo promosso Sheffield Wednesday è Howard Wilkinson.Sarà lui l’uomo che saprà trarre il meglio dalle qualità di Chapman.Per cominciare lo posiziona al centro dell’attacco e ne fa il riferimento assoluto della squadra.L’ala sinistra Brian Marwood e il terzino destro Mel Sterland (terzino in una difesa a cinque, assoluta novità per il calcio britannico dell’epoca) hanno il compito di bombardare l’area avversaria di cross mentre il suo partner d’attacco, il veloce e scaltro Imre Varadi, deve essenzialmente lanciarsi sulle sponde aeree di Chapman.Quello che nelle previsioni dovrebbe essere un campionato di sofferenza per mantenere la categoria si trasforma invece in una stagione eccellente e conclusa con un brillante ottavo posto finale.Ad Hillsborough arriva l’Arsenal, la squadra che lo aveva “sedotto e abbandonato” meno di un anno prima.L’incontro è trasmesso in diretta in Inghilterra.A metà del primo tempo arriva per Chapman la più dolce delle rivincite.C’è un cross dalla trequarti indirizzato verso il secondo palo. La palla sembra obiettivamente un po’ troppo lunga ma Lee Chapman si lancia in tuffo di testa.Pat Jennings, il portiere dei Gunners, riesce solo a sfiorare il pallone che finisce in fondo alla rete.per tutti i novanta minuti.Dopo quattro eccellenti stagioni con gli “Owls” (le civette) per Chapman è arrivato il momento di cambiare aria.Almeno metà dei club della First Division inglese sono pronti ad offrirgli un contratto ma Lee Chapman ha deciso di tentare un’esperienza all’estero dove però, anche per colpa dell’embargo post-Heysel del calcio inglese, non è esattamente un nome conosciutissimo.L’offerta più importante arriva dal Niort, squadra francese appena retrocessa nella serie cadetta che punta a risalire immediatamente.La serie di promesse economiche non mantenute e la scarsa qualità della squadra convincono ben presto il biondo attaccante a tornare in Inghilterra.Per lui si scatena un’autentica guerra tra il magnate dell’editoria Robert Maxwell, presidente e sponsor del Derby County e Brian Clough, manager del Nottingham Forest che già da un paio di stagioni sta inseguendo Chapman.L’offerta economica di Maxwell è decisamente allettante e di gran lunga superiore a quella offerta dal Nottingham ma Lee Chapman ha deciso: vuole giocare con il Forest non solo perché la squadra ha sicuramente più ambizioni e qualità dei “Rams” ma soprattutto perché desidera essere allenato dal grande Brian Clough, indiscutibilmente il miglior manager dell’epoca.Due trofei conquistati (Coppa di Lega e Full Members Cup, quest’ultima con una sua doppietta contro l’Everton a Wembley) e un prestigioso terzo posto in campionato alle spalle di Arsenal e Liverpool.A metà della stagione successiva però accade qualcosa di decisamente strano e per tutti i tifosi del Forest ancora oggi inspiegabile.Con la squadra perfettamente in lotta sui tre fronti Lee Chapman viene ceduto al Leeds United, che in quel momento milita nella serie cadetta.Allenatore di quel Leeds è però Howard Wilkinson che dopo aver strappato Gordon Strachan al Manchester United sta piano piano costruendo una squadra non solo di risalire finalmente in First Division ma di dire la sua anche nell’elite del calcio inglese.Suo sarà il gol che sancirà la promozione a Bournemouth all’ultima di campionato, trentuno saranno le reti complessive nella prima stagione in First Division (nessuno farà meglio di lui al termine della stagione 1990-1991) mentre nella stagione successiva arriverà il coronamento alla carriera: il trionfo dei “Whites” in campionato dove Chapman sarà assoluto protagonista insieme a calciatori del valore di Gordon Strachan, Gary Mc Allister, Gary Speed, David Batty e un “matto” francese che risponde al nome di Eric Cantona.che dopo un brevissimo periodo al Portsmouth nella serie cadetta ritorna in First Division nelle file del West Ham.La prima stagione sarà tutto sommato discreta anche se gli acciacchi, e soprattutto le primavere (ormai 35) iniziano ad incidere sulle prestazione del possente numero nove.segnando comunque quattro reti nelle ultime sette partite di campionato.