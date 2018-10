Chapuisat ha ricordato così la sua vittoria con i bianconeri, quando ancora vestiva la maglia del Borussia Dortmund: "Nella finale del 1997 i bianconeri erano i grandi favoriti, ma vincemmo noi. Fu una sorpresa per tutto il mondo. Segreti non ce sono: una finale dipende dalla forma della squadra in quel giorno e noi a Monaco di Baviera eravamo in gran serata. Sicuramente mi fa strano pensare che un top club come la Juventus abbia trionfato in Europa l’ultima volta nel 1996 quando io ero ancora un giocatore... Però non vanno dimenticate le due finali negli ultimi quattro anni"