Il rapporto di Charlotte Caniggia con suo padre Claudio, ex attaccante di Atalanta, Roma e Verona fra le altre nonché stella della nazionale Argentina, è a dir poco complicato. Da tempo c'è un legame difficile e complicato con la bellissima Charlotte che gli rimprovera scelte sentimentali e la relazione complicata che ha anche con il resto della "vecchia" famiglia.



Intervistata in Argentina ha ribadito che, nonostante Claudio sia tornato nel paese, i due non si stiano parlando. "Se ho parlato con mio padre da quando è arrivato in Argentina? No, non gli ho parlato. Io sto bene. Come succede ovunque, ci sono famiglie un po' complicate, non tutto è perfetto, ma si può arrivare a stare bene".



