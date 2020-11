Fra le modelle che hanno maggiore successo sui social, la bellissima Charly Jordan è fra le più giovani. Appena 21enne, Charly spopola su Instagram, dove vanta un seguito di 3,8 milioni di followers. Nata e cresciuta a Las Vegas, Charly ha un passato da atleta, avendo praticato l'atletica leggera fra i 12 e i 16 anni. E anche con successo, visto che nel 2015 è stata campionessa giovanile dello stato del Nevada nei 110 ostacoli. In seguito, la Jordan si è affermata come modella, dj e influencer, partecipando con alcuni video anche ad alcuni importanti festival musicali statunitensi, come Pal Norte, EDC e Coachella. Il suo motto è "Strong is beautiful": forte è bello! A cosa si riferisce? A voi la risposta!



