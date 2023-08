Il Cagliari ha trovato il difensore che cercava sul mercato: per 2 milioni più altri 500mila euro di bonus è in arrivo dagli olandesi dell'AZ Alkmaar il greco Pantelis Chatzidiakos (classe 1997), pronto a firmare un contratto quadriennale fino a giugno 2027 da 750mila euro a stagione.

In uscita il club sardo sta definendo una doppia cessione in Serie B al Venezia, vicino al difensore Giorgio Altare (classe 1998) in prestito e al centrocampista Nunzio Lella (classe 2000) a titolo definitivo.



In uscita dal Venezia il centrocampista Luca Fiordilino (classe 1996 rientrato dal prestito al Sudtirol) interessa a Feralpisalò e Lecco, dato sulle tracce dell'attaccante statunitense Andrija Novakovich (classe 1996), richiesto pure dalla Reggiana di Nesta che lo ha già allenato a Frosinone. Inoltre il Lecco contende al Vicenza l'attaccante del Sassuolo, Jacopo Pellegrini (classe 2000).