Jerome Rothen, ex giocatore e attuale commentatore per RMC Sport, commenta da par suo l'ipotesi di Antonio Conte nuovo allenatore del Paris Saint-Germain: "Al PSG non serve uno come lui. Dopo aver ascoltato le sue richieste, è meglio che stia dov'è. Soprattutto è meglio che non venga in un club come il Paris Saint-Germain, che ha bisogno di ricostruire un'immagine molto più sana. Servono persone appassionate di calcio; non dico che Conte non lo sia, ma sembra più interessato al suo libretto degli assegni che ad allenare Tottenham, il PSG o una qualsiasi altra squadra".