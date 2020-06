Bel gesto dell'ex Lazio ed Inter Keita Balde Diao: dopo aver denunciato un brutto caso di razzismo avvenuto a Lerida, in Spagna: 10 alberghi si sono rifiutati di ospitare 200 braccianti, nonostante il pagamento anticipato da parte del giocatore. il centravanti attualmente al Monaco si è dato da fare. Ha deciso di muoversi per conto suo per aiutare 200 braccianti finiti senzatetto, che nessun hotel ha voluto ospitare.



SOLIDARIETA' KEITA - L'ex Inter ha annunciato durante una diretta Instagram di poter aiutare 90 di questi lavoratori: "Mi sono offerto volontario per aiutarli, visto che non avevano proprio nulla e dormivano sui cartoni. Non sono qui per combattere una guerra morale, sociale, di razza o colore. Ho inviato il denaro necessario affinché abbiamo un tetto sotto cui dormire, da mangiare e vestiti puliti".