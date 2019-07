Che bomba la nuova fidanzata di Riccardo Saponara! Si chiama Andreea Sasu, è nata in Romania nel 1991 (stesso anno di nascita del centrocampista che nell'ultima ha giocato nella Sampdoria. Dopo aver studiato Marketing e Pubblicità all'Università, Andreea si è trasferita a Milano, dove ha iniziato una importante carriera da modella e indossatrice. La Sasu ha anche partecipato a Temptation Island in qualità di tentatrice e ha una passione per la kickboxing. Fra le sue storie sentimentali, ricordiamo quella con lo stilista Philipp Plein e il flirt con Andrea Iannone, centauro della MotoGP. In attesa che riprenda l'attività agonistica di Saponara, Ricky e Andreea stanno trascorrendo delle splendide vacanze al mare: GUARDA LE FOTO DI ANDREEA NELLA GALLERY HOT!