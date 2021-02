Alessandro Renica punge l'Inter. L'ex giocatore del Napoli, intervenuto a Radio Marte, ha dichiarato: "Il Napoli gioca bene, ma il gioco non è come vincere, è dall'epoca di Sarri che si va avanti con questa menzogna. Alcuni giornalisti semplificano i discorsi, ma non esiste, perchè significa mancare di rispetto a Gattuso. Bisognerebbe avere una visione generale della rosa e della sua competitività. Bisogna prendere atto della realtà: in attacco le milanesi hanno campionati, ma altri allenatori non sono stati processati. C'è Conte che sta facendo più danni della grandine...".