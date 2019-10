Inter perdente ma convincente. I tifosi nerazzurri e la stampa spagnola hanno promosso la truppa di Conte, che ieri ha giocato una grande gara contro il Barcellona. Nonostante la sconfitta maturata nel finale, l'Inter ha convinto per il gioco espresso ("neanche troppo italiano") e per la personalità dimostrata al Camp Nou. Sugli scudi Barella, Sensi, Sanchez e Lautaro Martinez, che piace molto proprio al Barcellona. L'Inter è arrivata al punto di farsi rispettare da una squadra di grande qualità come quella blaugrana: un bel segnale per Conte.