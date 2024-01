Che clausola c'è nel contratto di De Rossi con la Roma

Buona la prima per Daniele De Rossi, che all'esordio sulla panchina della Roma vince 2-1 contro il Verona davanti ai suoi tifosi all'Olimpico. Quella gente che l'ha amato da giocatore ieri l'ha sostenuto da allenatore, entusiasmo e cori già al momento dell'annuncio dello speaker - qualche fischio per i giocatori al momento del riscaldamento - e poi solo applausi dopo il fischio finale. La prossima partita sarà la trasferta con la Salernitana in programma lunedì 29 alle 20.45.



LA CLAUSOLA NEL CONTRATTO - Intanto però De Rossi ha coronato il suo sogno di allenare la Roma. L'incastro giusto si è creato dopo l'esonero di Josè Mourinho, in meno di ventiquattr'ore hanno trovato l'accordo e l'ex centrocampista ha firmato. Contratto fino a giugno nel quale però è stata inserita una clausola: scatterà il rinnovo automatico se la Roma a fine stagione sarà qualificata per la Champions League 2024/25.



DE ROSSI GIOCATORE - Da giocatore De Rossi è stato un vero e proprio simbolo della Roma. Quella maglia numero 16 era diventata un punto fermo negli anni. In giallorosso ha giocato più di 600 partite, segnando oltre 60 gol e facendo 60 assist tondi tondi. Ha appena sfiorato lo scudetto del 2001 da giovane della Primavera che si allenava tra i grandi, l'anno dopo è arrivato il debutto in prima squadra dove è rimasto per 18 anni. Nel gennaio 2020 ha chiuso la carriera in Argentina con il Boca Juniors dove si era trasferito sei mesi prima, realizzando un altro sogno.