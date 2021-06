Che emozione a Wembley! In occasione dei gol della Nazionale contro l'Austria, realizzati da Federico Chiesa e Matteo Pessina, Roberto Mancini e Gianluca Vialli si sono abbracciati, in una stretta che ha emozionato gli italiani. Proprio lì, in quello stadio in cui da giocatori della Sampdoria persero ai supplementari la finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, il 20 maggio del 1992. Questa sera ancora supplementari, ma con un esito diverso, 2-1 per l'Italia.



A fine partita Mancini ha commentato: ​"Se io Vialli ci siamo ripresi qualcosa a Wembley? No. E' ancora lunga. Ne mancano ancora tre per riprenderla".