C'è posto per Lukaku nella Lazio? E, nel caso, c'è posta per lui, ci sono offerte? Un infortunio gli ha fatto perdere i Mondiali, ora è ad Anversa per provare a recuperare al meglio dal suo infortunio al ginocchio. A fine agosto tornerà a Formello: non potrà forzare, dovrà rientrare in forma, la sua stagione inizia con un gap da colmare.



MERCATO LAZIO - C'è un dettaglio da considerare: Lukaku attualmente è fuori rosa, nel vero senso della parola. La Lazio vuole tenerlo, ed è pronta a prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2020. Il belga ad oggi non fa parte della lista dei 25 giocatori in rosa. Senza contare gli esuberi, in partenza entro il 17 agosto, ci sono 17 posti occupati, più gli 8 tra italiani e prodotti del vivaio. Lukaku sarebbe 18°. Per fargli spazio in rosa qualcuno dovrebbe lasciare la Lazio: i più indiziati sono Caicedo e Basta. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, non è da escludere la possibilità che il belga venga messo in rosa a gennaio: in questo modo potrebbe rientrare con calma dal suo infortunio, ed avere il tempo di prepararsi ad una seconda parte di stagione di fuoco.