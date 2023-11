dal punto di vista calcistico,, exNato ad Accra ormaiil centravanti, che ha chiuso la carriera tra Turchia e India, è infatti icon la nazionale ghanese.- Cresciuto nella società di Accra, fondata nel 1997, Asamoah Gyan viene subito notato dai grandi club d'Europa, che fanno a gara per accaparrarsi quellacome spesso accade nei primi anni 2000, la società più lesta ad accaparrarselo è l', che poteva già contare sulla bravura di talent scout attivi in tutto il mondo nella scoperta di giovani promesse, soprattutto in Africa.in uno dei campionati più difficili del pianeta.- Il ghanese però fa subito vedere di che pasta è fatto: ceduto in prestito aler giocare con continuità, realizza subito durante la sua prima stagionenel campionato cadetto, laureandosiper bissare l'anno seguente con 8 reti. L'Udinese, convinta delle sue potenzialità, lo riporta a casa: in Friuli però la situazione non è semplice, dataoltre ad un brutto infortunio che lo tiene fuori per quasi un anno, facendogli saltare la Coppa d'Africa. Nonostante ciò, in maglia bianconera riesce a disputarei come quelli contro- Pozzo decide però di metterlo comunque sul mercato: nel 2008 si trasferisce in Francia, al, prima di passare in Inghilterra, alper 13 milioni di sterline,La costante è il gol:, tanto che nel 2010 èProprio in quegli anni inizia ad utilizzare la, atipica per un giocatore d'attacco: nel 2008 conquista ladisputata proprio in Ghana, poi arrivanonel 2010 in Angola e nel 2015 in Guinea Equatoriale. Ma nel mondonel 2006 contro la Repubblica Ceca, e per essere arrivatorecord storico per una nazionale africana:per un fallo di mano disulla linea di porta; nella stessa partita, terminata proprio ai rigori, si incarica di tirare il primo penalty della compagine ghanese e segna, ma la sua squadra viene poi sconfitta per 4-2. Nonostante ciò viene eletto dalla BBC- A questo punto della sua carriera, quando sembra veramente pronto per il, Asamoah Gyannel 2011 infatti, a soli 26 anni, si trasferisce nella squadra araba dell'ottenendo un ingaggio quattro volte superiore a quello percepito in Inghilterra. Qui conquista la. Ine si laureae guadagnando. Nel 2015 si trasferisce in Cina, allofirmando une diventando, prima di salutare dopo l'arrivo di Hulk. L'anno dopo milita di nuovo negli Emirati, con l, prima di passare al, in Turchia.- Il suo nome è però tornato alla ribalta per altri motivi, ora l'ex attaccante dell'Udinese ha deciso di provare a buttarsiottenendo una licenza che gli permetterà di lanciare la sua personale, chiamata Baby Jet Airlines, in onore del suo soprannome.@AleDigio89