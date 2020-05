l'ex calciatore gallese ha saputo costruire una carriera solida e ricca di successi nonostante, per utilizzare un eufemismo, oltre a una lunga serie di infortuni che ne hanno spesso penalizzato il rendimento. E anche una volta dismessi gli scarpini da gioco, l'attaccante gallese non ha certo cambiato testa:che, partendo da una situazione di povertà iniziale, ha saputo affermarsi ai massimi livelli della Premier League,- Craig Douglas Bellamy​ nasce a Cardiff, capitale del Galles, il 13 luglio del 1979: dinamico, veloce, dotato di buona tecnica e fiuto del gol, il giovane inizia subito a giocare a calcio,Si trasferisce sin da subito in Inghilterra, dove cresce nelle giovanili deiprima e delpoi: proprio con la maglia dei CanariniLa vera e propria esplosione avviene però l'anno seguente, quando da poco maggiorenne, con altri diciassette gol in trentotto partite​.' - Già durante questi primi anni da professionista vive quelle che sarannoche lo tengono fuori per quasi un anno eIldecide di puntare su di lui per sostituire il partentema l'avventura è sfortunata e culmina con la retrocessione degli Sky Blues. L'anno seguente passa alproprio con la maglia dei Magpies vivrà una delle esperienze più belle in carriera, arretrando il proprio raggio d'azione e segnando meno, ma raggiungendo i livelli più alti nel calcio europeo.e a fine campionato viene anche eletto come, superando concorrenti del calibro di Steven Gerrard. Bellamy è spesso decisivo, ma a volte gli si chiude la bolla:reo di averlo insultato, in Champions League rimedia umentre qualche mese dopodi quel periodo. Il rapporto consuccessore di Robson sulla panchina dei bianconeri, si deteriora in fretta, con il tecnico che inizia a escluderlo per problemi comportamentalifinché il gallese non viene letteralmente spedito in prestito in Scozia, aldopo aver rifiutato il trasferimento al Birmingham City, affermando, ovvero "Io sono Craig Bellamy e non firmo per delle squadre di calcio schifose".- In Scozia vince il primo trofeo della propria carriera, una Coppa nazionale, ma non perde il vizio:dopo la sconfitta dei Magpies nella semifinale di FA Cup. Torna quindi in Inghilterra, firmando per idove ritrova il tecnico connazionale Markche l'aveva allenato con ottimi risultati nella, assieme a compagni come Ryane Robbie Savage, di cui sarà anche capitano: Bellamy torna quello di una volta e mette a segno diciassette reti, contribuendo al sesto posto in Premier e attirando su di se le mire di importanti club europei, compresi quelli italiani, inoltre viene scagionato dall'accusa di aver usato violenza su due donne.- Lo vogliono infatti anchema sceglie ilpreparando quella che si rivelerà la pagina più gloriosa della sua carriera: Rafache lo aveva richiesto espressamente, punta su di lui, che finalmente può giocare. Con la maglia dei Reds segna poco ma si rivela fondamentale per l'equilibrio della squadra. Il carattere però non cambia, anzi: una sera in ritiro,, che poi giocherà nella Roma,, atteggiamento che gli costa una multa salatissima. Nella partita successiva al battibecco, in trasferta contro il Barcellona, Bellamy dimostra tutta la sua estrosità:Il suo modo di essere gli impedisce purtroppo di mettere radici in un club, dovendo spesso cambiare ambiente: passa quindi al, dove può avere più spazio da titolare, ma a Londra non si ambienta, complici anche i soliti problemi fisici. L'anno seguente è al, dove ritrova Mark Hughes​, l'allenatore che lo sa far rendere al meglio: in quei tempi ci fuche oggi ne parla così: "Bellamy era maleducato, sempre impertinente ed offendeva. Un provocatore nato che ti metteva in difficoltà, un vero e proprio incubo. Sapevo che il mio rapporto con lui non era perfetto perché nel 2009 in un match del City contro il Bolton lo espulsi per doppia ammonizione. Non se l'era dimenticato e nel tunnel all'Etihad, mi si avvicinò e mi strizzò letteralmente le p… e non scherzo!"​.- Dopo l'arrivo al City di Roberto, Bellamy capisce di dover cambiare nuovamente aria:che aveva fatto invasione di campo​, prima di litigare pesantemente con l'attuale tecnico della nazionale italiana. Pensa addirittura di lasciare il calcio, prima di passare in prestito alla sua squadra del cuore, con cui torna a essere decisivo, segnando undici gol in trentacinque gare. Anche l'anno seguente si rivela ottimo, conla città più amata, prima delcon la maglia dei Bluebirds milita dai 33 ai 35 anni, chiudendo una carriera ricchissima cone diventandoDopo il ritiro, decide sin da subito di intraprenderee in seguitot, in Belgio, dov'è tuttora: durante la prima esperienza, che hanno accusato Bellamy di xenofobia, di avere cambiato il carattere del figlio che a loro detta avrebbe lasciato l'academy del Cardiff per colpa del tecnico. Vero o falso?@AleDigio89